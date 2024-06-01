Синоптик Леус: 1 июня в Подмосковье будет до +31 градуса

Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет +30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до +31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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