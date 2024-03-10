Константинов назвал врагами Крыма Байдена, Макрона, Шольца и Сунака

Владимир Константинов, глава парламента республики Крым, назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака врагами российского Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии