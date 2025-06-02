В Госдуме предупредили о схеме мошенничества через поддельные игры и приложения

В Госдуме предупредили об активизации мошеннической схемы, предусматривающей распространение поддельных мобильных игр и развлекательных приложений, нацеленных в первую очередь на детей и подростков, проводящих больше времени со смартфонами в период каникул.
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