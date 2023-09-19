Военное обозрение

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В МИД Пакистана опровергли информацию о заключении Исламабадом сделки с Вашингтоном о поставках боеприпасов Киеву

В МИД Пакистана опровергли информацию о заключении Исламабадом сделки с Вашингтоном о поставках боеприпасов Киеву

В конце июня текущего года стало известно, что властям Пакистана удалось достичь «резервного соглашения» с МВФ, предусматривающего выделения стране кредита в размере 2250 SDR (примерно 3 млрд долларов) на стабилизацию экономики.

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