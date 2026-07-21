Академик Геннадий Онищенко предложил повысить возраст молодёжи в России до 40 лет. Клинический психолог Антон Коровин считает, что это может вызвать усиление тревожности из-за размытых границ взросления и неопределённости.
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