Дальневосточные десантники разгромили опорпункт ВСУ с минометом близ Андреевки

Дальневосточные десантники уничтожили опорный пункт с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подавили минометный расчет противника на артемовском направлении в районе Андреевки с помощью 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
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