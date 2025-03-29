Татьяна Лазарева* порадовала внезапным откровением о том, как живут люди в России. И вот это, конечно, самое потрясающее.
«Живут на автомате» – Лазарева* рассказала, как обстоят дела в России
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Зависть -дело глупое, а она завидует и бесится, что мы живём по человечески в своей стране и никто нам помешать не может. Что встали на защиту страны простые гражданские мужики, стали солдатами и такое совершают, что перед дедами и прадедами не стыдно. Что тыл поддерживает фронт, что дети гордятся своими отцами. Что верим мы в Победу и она обязательно придёт. А таким как она места в нашей стране нет и не будет.
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7 час.
Надежда
Ходор за эти помои таньку на довольствие взял, а марамойке больше и не нужно. Бутер с колбасой, бутылка колы, да стакан пивка...
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6 час.
Юрий Золотарев
Ну, любая СРАНЬ должна же как-то объяснять и оправдывать себя, свою "позыцыю" и свои поступки! Вот они и стараются. А нам остаётся смеяться с них...
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20 мин.
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