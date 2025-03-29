«Живут на автомате» – Лазарева* рассказала, как обстоят дела в России

Гарибян Сусанна

Зависть -дело глупое, а она завидует и бесится, что мы живём по человечески в своей стране и никто нам помешать не может. Что встали на защиту страны простые гражданские мужики, стали солдатами и такое совершают, что перед дедами и прадедами не стыдно. Что тыл поддерживает фронт, что дети гордятся своими отцами. Что верим мы в Победу и она обязательно придёт. А таким как она места в нашей стране нет и не будет.