«Живут на автомате» – Лазарева* рассказала, как обстоят дела в России

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Зависть -дело глупое, а она завидует и бесится, что мы живём по человечески в своей стране и никто нам помешать не может. Что встали на защиту страны простые гражданские мужики, стали солдатами и такое совершают, что перед дедами и прадедами не стыдно. Что тыл поддерживает фронт, что дети гордятся своими отцами. Что верим мы в Победу и она обязательно придёт. А таким как она места в нашей стране нет и не будет.
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