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Происшествия

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В Магадане руководитель трех коммерческих организаций предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и невыплату заработной платы

В Магадане руководитель трех коммерческих организаций предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и невыплату заработной платы

Следственными органами СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя трех коммерческих организаций.

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