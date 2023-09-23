Церковный праздник святых Петра и Павла и День осеннего равноденствия 23 сентября: запреты, дела и традиции Елена ГалицкаяПраздник святых Петра и Павла приходит в православный календарь, сопровождаясь Днем осеннего равноденствия 23 сентября 2023 года.
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