Церковный праздник святых Петра и Павла и День осеннего равноденствия 23 сентября: запреты, дела и традиции Елена ГалицкаяПраздник святых Петра и Павла приходит в православный календарь, сопровождаясь Днем осеннего равноденствия 23 сентября 2023 года.