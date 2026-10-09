Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине создали чат для помощи участникам СВО и их семьям

На Смоленщине создали чат для помощи участникам СВО и их семьям

Сервисный чат в мессенджере МАКС «Здоровье СВОих» начал работу в Смоленской области Сервисный чат в мессенджере МАКС, запущенный в рамках федерального проекта «Здоровье СВОих», начал работу в Смоленской области.

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