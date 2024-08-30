1. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, которая впервые пройдет в новом формате, где каждый участник сыграет по 8 матчей.
Жеребьевка новой ЛЧ, состав сборной России, осечка «Реала», Соболев уже в Петербурге, шоу Загитовой, 3 медали россиян на Паралимпиаде и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
ББС. Тактика и цифры, [30.08.2024 18:23] ⚽️ Александр Соболев Общая статистика: 🛑140 матчей 🛑58 голов 🛑32 ассиста Достижения: 🥈 Серебряный призер чемпионата России: 2021 🥉 Бронзовый призер чемпионата России: 2023 🏆 Обладатель Кубка России: 2022 Карьера Александра в стане красно-белых получилась противоречивой. Нападающие с российским паспортом становятся бомбардирами в «Спартаке» редко. Соболев – смог. В его пользу говорит статистика: 10+ голов на протяжении 4 сезонов подряд – это график Романа Павлюченко. С другой стороны, Александру никогда не хватало стабильности. Он мог забивать важные голы, компенсировал их недостаток в чемпионате благодаря кубковым турнирам, разбавлял «сухие» серии ассистами. При этом, мощные отрезки чередовались с откровенно неудачными. Слово «серия» вообще очень подходит к описанию его выступлений. Для кого-то график «хорошо-плохо» – норма. Однако потенциал Соболева выше, и он оказался не раскрыт в полной мере. Проблемы с дисциплиной были всегда. Руководство пыталось воздействовать на своего главного нападающего разными способами: новый контракт на улучшенных условиях, скамейка запасных, конкурент по позиции, даже капитанская повязка. Возможно, отношения клуб–игрок продолжились бы в таком ключе и дальше, но вряд ли терпение боссов красно-белых хватило бы надолго. «Спартак» потерял статусного игрока и в то же время разорвал длительные токсичные отношения. Учитывая весь бэкграунд, другого выхода из ситуации уже не было. Удачи не желаем. Скучать не будем. 🔴⚪️ ББС. Тактика и цифры — подписывайтесь! (https://t.me/blogbolelshikovspartaka)
ББС. Тактика и цифры
Telegram
Ответить
8 час.
Максим Комаров
Интересная, конечно, история. Когда-то расскажет, почему вышло именно так.
Ответить
8 час.
Лена Мисько
многие в самом деле задаются вопросом: а в Балтийском море можно увидеть дельфина? Оказывается, да! Но это не совсем дельфин, а...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии