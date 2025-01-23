Места, над которыми полеты самолетов запрещены

По всему миру существуют запретные или ограниченные зоны воздушного пространства, где самолетам не разрешается летать по соображениям безопасности, защиты окружающей среды или сохранения культурного наследия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии