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Пожар в Черкасской области: объект инфраструктуры и тысячи без света

Пожар в Черкасской области: объект инфраструктуры и тысячи без света

В Черкасской области Украины произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. В результате часть города Черкассы и региона остались без энергоснабжения.

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