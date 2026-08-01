Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату

Ночной велофестиваль в центре Москвы перенесли на другую дату, сообщает столичный Дептранс. «Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату», — говорится в сообщении.
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