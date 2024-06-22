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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магкеев перешел в «Пари НН». Контракт – по схеме «1+1»

Магкеев перешел в «Пари НН». Контракт – по схеме «1+1»

С 25-летним полузащитником подписан контракт по схеме «1+1». Магкеев будет играть под 99-м номером. Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

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