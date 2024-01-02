Глава ведомства запросил доклад о расследовании уголовного дела о халатности, повлекшей нарушение прав жителей Ивановской области

В средствах массовой информации сообщается, что в деревне Коляново Ивановской области семье с инвалидом, ожидающей переселения из аварийного жилья, предложили временную квартиру в соседнем ветхом доме с худшими бытовыми условиями.
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