БлокнотРУ Что мы понимаем под словом «Победа», когда говорим об СВО? Уход Зеленского? Вступление наших войск в Киев? Суд над всеми неонацистами Украины? Полковник в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук считает, что руководству России надо четко и публично ответить на эти вопросы, потому что иначе есть риск «потерять» победу, которую сейчас у нас пытаются «украсть» американцы, навязывая свои условия мирного соглашения.
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