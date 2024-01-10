На птицефабрики завели дело о синхронном повышении цен на яйца

Ярославское межрегиональное УФАС (объединено в одно управление с Костромским) возбудило антимонопольное дело против производителей куриных яиц Костромской области по фактам синхронного повышения цен на куриные яйца, произошедшего в сентябре-декабре 2023 года.
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