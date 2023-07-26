Любовь Смирнова . Ряд телеграм-каналов сообщили об очередном прилете по Крыму со стороны ВСУ. На этот раз якобы две ракеты Storm Shadow попали по заброшенной ферме в селе Красная Поляна Красногвардейского района, которую российские военные использовали под склад поврежденных машин.
Зеленский вновь безнаказанно ударил по Крыму ракетами Storm Shadow
Комментарии
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Вера смелых
Опять неназванный "офицер", который почему-то взялся подтверждать, опять в экспертах Зинчук с "Рыбаря", связанного с хохлами ,опять Марков, и Шурыгин из курвятника... Как только вот это все появляется в статейках, то можно дать 100%, что это очередные вбросы или искажение фактор, и домыслы журналюги. Сипкин, проверяй информацию!
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