БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский вновь безнаказанно ударил по Крыму ракетами Storm Shadow

Зеленский вновь безнаказанно ударил по Крыму ракетами Storm Shadow

Любовь Смирнова .   Ряд телеграм-каналов сообщили об очередном прилете по Крыму со стороны ВСУ. На этот раз якобы две ракеты Storm Shadow попали по заброшенной ферме в селе Красная Поляна Красногвардейского района, которую российские военные использовали под склад поврежденных машин.

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Комментарии
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Вера смелых
Опять неназванный &quot;офицер&quot;, который почему-то взялся подтверждать, опять в экспертах Зинчук с &quot;Рыбаря&quot;, связанного с хохлами ,опять Марков, и Шурыгин из курвятника... Как только вот это все появляется в  статейках, то можно дать 100%, что это очередные вбросы или искажение фактор, и домыслы журналюги. Сипкин, проверяй информацию!
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