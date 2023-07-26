Зеленский вновь безнаказанно ударил по Крыму ракетами Storm Shadow

Вера смелых

Опять неназванный "офицер", который почему-то взялся подтверждать, опять в экспертах Зинчук с "Рыбаря", связанного с хохлами ,опять Марков, и Шурыгин из курвятника... Как только вот это все появляется в статейках, то можно дать 100%, что это очередные вбросы или искажение фактор, и домыслы журналюги. Сипкин, проверяй информацию!