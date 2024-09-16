Сергунина: оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Москве активно развиваются креативные индустрии. Только за прошедшие два года оборот занятых в данной сфере организаций вырос в 1,5 раза и в 2023-м составил 5,8 триллиона рублей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.