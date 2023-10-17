Алкоголь нельзя будет купить в Уссурийске в день рождения Приморья

Сухой закон будет действовать в Уссурийске во время торжества в честь 85-летия Приморского края. В субботу, 21 октября, алкоголь нельзя будет купить за час до и час после проведения массовых мероприятий и во время праздника, сообщает ИА UssurMedia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии