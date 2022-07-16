ЦБ предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу

Участники рабочей группы Банка России по финансированию малого и среднего предпринимательства обсудили в варианты пересмотра критериев отнесения компаний к сегменту МСП в связи с тем, что в единый реестр предприятий малого и среднего предпринимательства сегодня входит множество компаний, которые сложно отнести к сегменту МСП Банк России в сообщении, опубликованном на своем сайте, отметил, что в единый реестр предприятий малого и среднего предпринимательства сегодня входит множество компаний, которые сложно отнести к сегменту МСП В связи с этим, участники рабочей группы Банка России по финансированию малого и среднего предпринимательства обсудили в том числе варианты пересмотра критериев отнесения компаний к сегменту МСП.