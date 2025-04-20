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Антисанитария и решётки на замках: общежитие мигрантов в Магнитогорске показала "Русская община"

Антисанитария и решётки на замках: общежитие мигрантов в Магнитогорске показала "Русская община"

Документов у жильцов на руках вообще не оказалось.Сотрудники Следственного комитета Ленинского района Магнитогорска Челябинской области совместно с полицейскими провели совместный рейд, направленный на выявление нарушений в сфере миграции.

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