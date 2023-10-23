Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай запланировал встречу по вопросам финансовой политики

Китай запланировал встречу по вопросам финансовой политики

Китай планирует созвать закрытую национальную конференцию по финансовой политике 30 октября. Чиновники во главе с председателем КНР Си Цзиньпином сосредоточатся на решении финансовых проблем, включая кризис недвижимости и растущую задолженность местных органов власти, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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