Военное обозрение

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Японские власти обвинили Китай в том, что его военные корабли в этом году четыре раза нарушили морские границы Японии

Японские власти обвинили Китай в том, что его военные корабли в этом году четыре раза нарушили морские границы Японии

Китайское военно-морское разведывательное судно класса PLAN Shupan 2 ноября вошло в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Кучиноэрабу и пробыло там около трех часов.

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