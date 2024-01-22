В Британии объяснили кризисом на фронте планы заменить Залужного Будановым

На Украине могут заменить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Валерия Залужного на фоне неудач украинских военных на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
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