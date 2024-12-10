Джей-Зи и Бейонсе с дочерью вышли в свет на фоне обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

55-летний Джей-Зи, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки в 2000 году, вышел в свет с семьёй: вместе с супругой Бейонсе, старшей дочкой Блу Айви и своей тёщей Тиной Ноулз он появился на премьере фильма "Муфаса: Король Лев" в Калифорнии.