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Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Сирийский замес и его возможные последствия Обязательный реверанс: Привет маститым арабистам, ещё вчера блиставшим и продолжающим блистать военно-стратегической смекалкой, а позавчера, в свободное от основной работы время, поражавшим фундаментальными знаниями в микробиологии.

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