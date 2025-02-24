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Очередной пакет санкций ЕС — кто пострадает

Очередной пакет санкций ЕС — кто пострадает

24 февраля ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России. Поговорим о том, как это повлияет на нас. Энергетика Теперь под санкциями ЕС находятся порядка 153 танкеров теневого флота, которым запрещено входить в порты стран Евросоюза.

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