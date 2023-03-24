Аргументы недели

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В хабаровском селе дети нашли в урне 55 тысяч рублей и возвратили владелице

В хабаровском селе дети нашли в урне 55 тысяч рублей и возвратили владелице

В Вяземском районе Хабаровского края местные школьники обнаружили в урне 55 тысяч рублей. Дети не стали забирать находку себе, а возвратили хозяйке.

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