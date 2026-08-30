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Аргументы недели

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Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» с Венесуэлой

Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «исторического» соглашения с Венесуэлой, которое, по его словам, передаёт под контроль Вашингтона более 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны.

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