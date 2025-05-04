Синоптик Леус: в Москве температура прогреется до +19 градусов

В воскресенье в Москве будет тепло, столбики термометров поднимутся до +19 градусов., но к вечеру ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.