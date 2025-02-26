Трамп ответил на идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Трамп поддержал идею Путина о сделке США и России по редкоземельным металлам Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал идею заключения сделки с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Reuters.
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