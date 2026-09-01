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«Рома» близка к аренде Гиттенса у «Челси». Вингера купили у «Дортмунда» за 56 млн евро в 2025 году

« Рома » ведет переговоры об аренде Джейми Гиттенса у « Челси ». 22-летний вингер близок к переходу в итальянский клуб, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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