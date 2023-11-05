Вести.UZ Наша доверчивость дорого обходится. Надо ли, например, сразу верить мигранту? Остерегитесь! В Москве отловили и задержали 23-летнего узбека по имени Уразали.
Почему подозревать мигранта-это правильно
Комментарии
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Евгений Сорокин
Господи, помоги! Когда же полностью закроют въезд в Россию всем этим тупорылым "великим специалистам". Эти уроды мне чуть дачу не развалили! "Специалисты", блин!
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2 д.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
не пускать уродов вообще даже на зароботки в страну
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2 д.
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