Инцидент с БПЛА в Лейпциге является «грязной провокацией в интересах обанкротившегося киевского режима и европейской «партии войны», которые любой ценой стремятся втянуть НАТО и Евросоюз в прямое столкновение с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Путин поздравил р...
- Путин поздравил р...
- SI PNAS: правое полу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым