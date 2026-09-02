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Посол РФ Гончар: инцидент в Лейпциге - это грязная провокация в интересах Киева

Посол РФ Гончар: инцидент в Лейпциге - это грязная провокация в интересах Киева

Инцидент с БПЛА в Лейпциге является «грязной провокацией в интересах обанкротившегося киевского режима и европейской «партии войны», которые любой ценой стремятся втянуть НАТО и Евросоюз в прямое столкновение с Россией.

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