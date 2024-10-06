«С мракобесами мне не по пути»: Губерниев обрушился с критикой на Вяльбе

НП

Наталья Павлова

Блин! Ну только Губерниев весь белый и пушистый. Хочет представить так, что Вяльбе, когда заявила, что российских спортсменов допустили бы на международную арену, если бы Россия сбросила бомбу на Лондон, якобы призывала бомбить Лондон. Ему, с его извращённым воображением, даже в голову не пришло, что Вяльбе подразумевала, что США никто не отстранял от международных соревнований, когда они бомбили Югославию, Израиль тоже никто не отстранил, когда те обстреливали и бомбили Бейрут. На себя бы посмотрел! Сколько визгу от него было, когда ему не удалось поехать в Париж из-за того, что Олимпийский комитет России решил не посылать российских спортсменов на Олимпиаду. Мстительный, лживый, грубый, беспринципный.