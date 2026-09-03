Самолёт Ил-114-300 хотят сертифицировать для грунтовых ВПП

Испытания на таких полосах продлятся до конца 2027 года Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил на Восточном экономическом форуме, который проходит 1-4 сентября во Владивостоке, что Ил-114-300 могут сертифицировать для грунтовых взлётно-посадочных полос (ВПП).
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