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МОСИНФОРМ

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Свыше 14,7 млн посетителей принял Северный речной вокзал за шесть лет

Свыше 14,7 млн посетителей принял Северный речной вокзал за шесть лет

С момента завершения масштабной реставрации Северного речного вокзала прошло шесть лет. Обновленный комплекс открылся в 2020 году, после чего его посетили уже свыше 14,7 миллиона человек.

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