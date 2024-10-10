Сообщают, что противник пытался атаковать с помощью беспилотников авиабазу Ханская. Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников.
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Сообщают, что противник пытался атаковать с помощью беспилотников авиабазу Ханская. Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников.
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