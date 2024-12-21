ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

Киев понес жесткое наказание за удары ATACMS по Ростовской области @ t.me/dsns_telegram Tекст: Олег Исайченко ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области.
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