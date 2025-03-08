В Госдуме рассказали о росте социальных выплат в 2025 году

Они направлены на поддержку граждан в важные периоды жизни Размеры социальных выплат, направленных на поддержку работающих граждан в период временной нетрудоспособности и материнства, в 2025 году значительно возрастут, сообщил ТАСС член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.