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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонелли может стать чемпионом «Ф-1» на Гран-при Сингапура – 11 октября

Андреа Кими Антонелли может завоевать первый титул за несколько этапов до конца сезона и стать самым молодым чемпионом «Формулы-1» в истории.

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