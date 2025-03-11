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Царьград

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Ставки на переговорах возросли: Россия получила новый козырь. Планы США мигом рухнули

Ставки на переговорах возросли: Россия получила новый козырь. Планы США мигом рухнули

Профессор Ли Хайдун сообщил, что успехи ВС России на поле боя повысили ставки на переговорахВо вторник в саудовской Джидде встретятся американская и украинские делегации.

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Комментарии
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Сергей
НИКАКОГО прекращения огня!!! Пока не выведут ВСЕХ наемников, всех нациков, не поотменяют ЗАПРЕТЫ на все русское, и не вернут православные храмы!
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21 час.
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