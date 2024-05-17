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Медведев предупредил европейских политиков после покушения на Фицо

Медведев предупредил европейских политиков после покушения на Фицо

Он отметил, что был атакован политик, занимавший «разумную позицию по отношению к РФ». Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо — первое за последние десятилетия в Европе, причем совершено оно на политика, занимавшего «разумную позицию по отношению к России».

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