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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

В ближайшее время на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД «Иволга 4.0» Сергей Собянин, мэр Москвы, на своем личном сайте сообщил горожанам, что к 2030 году весь парк городских электробусов и трамваев в Москве будет составлять современный подвижной состав.

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