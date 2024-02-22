Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

В ближайшее время на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД «Иволга 4.0» Сергей Собянин, мэр Москвы, на своем личном сайте сообщил горожанам, что к 2030 году весь парк городских электробусов и трамваев в Москве будет составлять современный подвижной состав.