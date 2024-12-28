Пользователи iPhone, как ни странно, более уязвимые цели мошенников

Издание Forbes, ссылаясь на исследование компании Lookout, которая занимается кибербезопасностью, сообщило о том, что владельцы iPhone более подвержены фишингу и различным кибератакам по сравнению с пользователями Android.
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