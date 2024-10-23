Мальчик прострелил ногу приятелю в школе на Ямале

Ученик хвастался другим школьникам пистолетом, который он пронёс в учебное заведение.фото: vk.com/gubadm--> Подросток пронёс пневматический пистолет в школу в городе Губкинский на Ямале и ранил своего приятеля, сообщает 23 октября пресс-служба регионального управления СК РФ.
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