Федор Григорьевич фон Гилленшмидт основал Тульский патронный завод в 1880 году

Основатель Тульского патронного завода. Энергия, деловая хватка и верность Отечеству позволили Федору Григорьевичу фон Гилленшмидту создать первое в России частное оборонное предприятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Анатолий Новиков ...
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым