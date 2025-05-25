Это очень богатые люди, а очень богатые люди в России – всегда западники. СВО для них – тактическое событие, где мы на территории небольшой части соприкосновения России и Украины ведём войну.
СВО никак не поменяла нашу элиту и поменять не могло
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Эту так называемую « элиту» ( а по сути мразь паразитскую) нужно просто уничтожить, может быть не физически, а социально, морально, но другого пути нет!
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13 час.
Вячеслав 5
хо-хо-эта элита когда-то уничтожила царя и всю страну.
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10 час.
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